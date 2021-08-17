رائدة أعمال: منصة "باكي فاشون هب" تستهدف تعليم كل ما يخص الموضة

التصوير المحترف يساهم في التسويق الجيد للمنتج

قالت فرح باكي، رائدة الأعمال ومؤسسة منصة "باكي فاشون هب"، إنها كانت تهتم بالموضة مثل الكثير من الفتيات، ولكنها قامت بتنمية هذا الأمر من خلال الدراسة لكي تنمي هذا الاهتمام، وتحوله إلى مهنة.

وأضافت "فرح باكي"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها أنشأت منصة "باكي فاشون هب" لتعليم الناس كل ما يخص الموضة سواء الأحذية أو الملابس من خلال كورسات معينة، وهذا الأمر مهم، خاصة وأن معظم الجامعات لا تحتوي على تخصص في الموضه.

وأشارت فرح باكي إلى أن المنصة تحتوي على أكثر من فرع في الموضة، والخبراء الذين يقومون بتقديم هذه الخدمة لديهم خبرة كبيرة فيما يقدمونه من كورسات في المجال.

التصوير المحترف يساهم في التسويق الجيد للمنتج

وأشارت رائدة الأعمال إلى أن ، إنها أنشأت منصة "باكي فاشون هب" لتعليم الموضة وتسويق المنتج، خاصة وأن المنتج قد يكون جيد جدًا، ولكن بسبب عدم التسويق الجيد قد يفشل المشروع.

وتابعت رائدة الأعمال، أن هناك الكثير من المصممين المصريين الذين يقدمون تصميمات جيدة للغاية، ولكن للأسف غير قادرين على الظهور بصورة كبيرة، وهذا الأمر لا يحدث إلا من خلال التسويق الجيد.

وأوضحت رائدة الأعمال إلى أن أي رائد أعمال في الموضة عليه أن يعلم كيفية التصوير الجيد، لعرض منتجه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن التصوير المحترف يساهم في التسويق الجيد للمنتج.