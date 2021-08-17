مصرع طفل وإصابة شقيقته في إنهيار منزل بأسيوط

لقي طفل مصرعه فيما أصيبت شقيقته، في حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بانهيار منزل من طابقين ووقوع حالة وفاة ومصاب.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انهيار منزل قديم مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بافلاق النخيل ملك المواطن "على محمد عبدالناصر" 30 سنة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل "حسن.ع.م" 4 سنوات، وإصابة شقيقته "فاطمة" 9 سنوات وتم انتشالهم من تحت الانقاض.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم.