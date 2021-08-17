بعدما منحه الرئيس لأبطال أولمبياد طوكيو| كل ما تريد معرفته عن أوسمة الرياضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية التي توجت بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخير طوكيو 2020، ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز ومدربها هاني قشطة.

كما ومنح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلًا عن كلٍ من السادة رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الأوسمة التى منحها الرئيس السيسي لأبطال مصر اليوم

وسام الرياضه

وسام الرياضة عبارة عن نجمة خماسية الشكل مغطاة بالميناء الخضراء، وداخل كل شعبة شعلة متقدة والنجمة مثبتة فوق قرص من الميناء البيضاء يحيطه طوق من الميناء الزرقاء تتعاقب فيه الدوائر الخمس المتشابكة التي تمثل الشعار الأولمبي، وفي وسط النجمة قرص مستدير مذهب كتبت عليه كلمة "

الرياضة" فوق ميناء حمراء وقد ركب الطوق فوق قرص أخر مذهب يمثل خطوطًا مشعشعة.

ويعلق الوسام بمشبك أفقي على شكل الدوائر الخمس المتشابكة الممثلة للشعار الأولمبي، والطبقات الثلاث متماثلة في الشكل ولكنها تندرج في الصغر.

أهداف منح وسام الرياضة

يتم منح وسام الرياضة لمن يقومون بخدمات ممتازة للرياضة المصرية، ومن يفوزون في انتصارات دولية، كما يجوز منه للفرق والهيئات والأندية الرياضة وما يعادلها، ويشتمل وسام الرياضة على 3 طبقات هم الأولى والثانية والثالثة، وتختلف كل طبقة عن الأخرى.

الفروق بين الطبقات

بالنسبة للطبقة الأولى فتعلق بالرقبة بشريط من الحرير الأبيض، على طرفيه حاشيتان من اللون الأخضر، أم الطبقة الثانية فتحمل على الصدر من الجهة اليسرى بشريط من الحرير موشى بوريدة، والطبقة الثالثة تحمل على الصدر من الجهة اليسرى أيضا بشريط من الحرير.

ويشتمل الوسام على شريط موحد اللون للثلاث طبقات، وروزيت للطبقتين الأولى والثالثة، أم الطبقة الثانية لها روزيت ووريدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكدًا سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولًا للهدف.

ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام ٢٠٢٤.