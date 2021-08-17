أين ذهب تنظيم القاعدة؟.. خدعة طالبان الكبرى للعالم

لا يزال الغموض والترقب والتشكك يحيط بمستقبل أفغانستان بعدما باتت حركة طالبان لها اليد العليا في البلاد، وخاصة فيما يعلق بمدى التزام طالبان باتفاق السلام الموقع العام الماضي، والذي تعهدت خلاله طالبان بتخليص أفغانستان من القوات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة، لذلك من المهم النظر في مدى ارتباط طالبان بتنظيم القاعدة وما آلت إليه الأمور في الوقت الحالي.

ما هي القواسم المشتركة بين طالبان والقاعدة؟

شهدت فترة حكم طالبان لأفغانستان التي استمرت خمس سنوات بين عامي 1996 و2001 قيام طالبان بتشكيل علاقات مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن، مما يوفر لزملائهم الأصوليين قاعدة يمكنهم من خلالها تدبير الهجمات المدمرة على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، التي قتل فيها 2996 شخصاً و 25 ألف جريح.

منظمة بن لادن - الأكثر اهتمامًا بطموحاتها على مستوى العالم من طالبان، التي ولدت من رحم انتصار المجاهدين على الاتحاد السوفيتي في عام 1989 - وورد أنها كانت تدفع 20 مليون دولار سنويًا مقابل امتياز حماية الأفغان، والذي كلف طالبان في النهاية غاليًا عندما تم الإطاحة بنظامها القمعي والاستبدادي بسرعة من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في ديسمبر 2001 في بداية حرب جورج دبليو بوش على الإرهاب. بحسب "اندبندنت" البريطانية.

وجد المقاتلون من كلا الجماعتين، طالبان والقاعدة، أنفسهم مشتتين تذروهم رياح الغزاة الغربيين قبل أن يعيدوا تجميع صفوفهم في وقت لاحق في فصائل متمردة، متعاونة في كثير من الأحيان، حيث طغى ظهور داعش في عام 2014،لفترة وجيزة على سمعتهما المشتركة.

في الآونة الأخيرة، وقعت طالبان اتفاق سلام "مشكوك فيه" مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الدوحة، قطر، في فبراير 2020 - قبل تفجر جائحة فيروس كورونا في الغرب وقبل تسعة أشهر من خسارة الجمهوريين للبيت الأبيض - الذي جعلهم يتعهدون بذلك. إبقاء المتطرفين الإسلاميين الآخرين، بما في ذلك القاعدة وداعش، خارج أفغانستان. لكن قلة من الخبراء الدوليين كانوا مقتنعين بالوعد.

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا الأسبوع الماضي:"طالبان إرهابيون، وسوف يدعمون الإرهابيين. إذا سيطروا على أفغانستان ، فلا شك في ذهني أنهم سيوفرون ملاذًا آمنًا للقاعدة وداعش وللإرهاب بشكل عام. وهذا يشكل، بصراحة، تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة".

ما هو نوع الوجود الذي لا زالت تحتفظ به القاعدة في أفغانستان؟

كما تحدث الأسبوع الماضي وزير دفاع المملكة المتحدة بن والاس، الذي أخبر شبكة "سكاي نيوز" أيضًا أنه 'قلق تمامًا من أن الدول الفاشلة هي أرض خصبة لتلك الأنواع من الناس" وأن "القاعدة ربما تعود".

لكن وفقا لما توصل إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن تنظيم القاعدة لم ينته أبداً في أي وقت مضى.

وفي الآونة الأخيرة، في يونيو، نشر المجلس تقريرًا يستند إلى معلومات استخبارية وردت من الدول الأعضاء فيه تشير إلى أن القاعدة "موجودة في 15 محافظة أفغانية على الأقل" وأن جناحها في شبه القارة الهندية 'يعمل تحت حماية طالبان من قندهار، هلمند ونمروز".

تحتفل مؤسسة السحابن الذراع الإعلامية للقاعدة، بشكل روتيني بعمليات مقاتليها التي تبدو منتظمة في أفغانستان ويعتقد أن زعيمها، أيمن الظواهري، المقيم في أفغانستان - وذلك إذا افترضنا عدم تصديق أنباء وفاته العام الماضي.

ويشير تقرير الأمم المتحدة أيضًا إلى أن طالبان "بدأت في إحكام سيطرتها على القاعدة من خلال جمع المعلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتسجيلهم وتقييدهم" مع الاستمرار في تسليح وتدريب رجالها الذين يقدر عددهم بنحو 200-500 رجل تجمعوا على طول الطريق الأفغاني الباكستاني. حدود.

اعتبرت الأمم المتحدة المجموعتين مرتبطين منذ عام 1999 على الأقل عندما تبنت القرار 1267، الذي أنشأ ما يسمى بلجنة عقوبات القاعدة وطالبان، والتي سعت إلى منع تمويلهم وسفرهم وشحنات الأسلحة واحتواء التهديد.

ومع ذلك، فإن طالبان والقاعدة ليستا متطابقتين، وتسعى طالبان الآن للحصول على اعتراف دولي بنظامها الجديد، وهو مسعى لإضفاء الشرعية من شأنه أن يفترض أن يفصلها عن القاعدة وسجلها في الفظائع الإرهابية.

وكما أن مدى صدق مثل هذه الخطوة موضع شك، كما يشير أسفنديار مير من معهد الولايات المتحدة للسلام، بالنظر إلى أن طالبان سعت إلى التقليل من شأن علاقاتها بالقاعدة مرة واحدة من قبل في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على ما يبدو بعد التشاور مع القادة. من الفصيل المنافس قبل القيام بذلك وخلال هذه الفترة استمر الأخير في أداء قسم الولاء لزعيمه الملا عمر في ذلك الوقت والآن مولوي هيبة الله أخوند زادة.

وكتب عطية الله الليبي، منظِّر القاعدة في ذلك الوقت، إلى أقرانه:"بالطبع، سياسة طالبان هي تجنب رؤيتنا معا أو الكشف عن أي تعاون أو اتفاق بيننا وبينهم. وذلك بهدف تفادي الضغط الدولي والإقليمي وعدم مراعاة الديناميكيات الإقليمية. نحن نحترمهم في هذا الصدد".

وكما يشير تقرير الأمم المتحدة، فإن الجماعات لا تزال مترابطة، مع استمرار القيادة الحالية للقاعدة في اعتبار أفغانستان "مقر الخلافة المتوقعة" وزعيم طالبان الأفغانية 'الخليفة المنتظر"، وفقًا للباحث الجهادي كول بونزيل، مما يشير إلى أن علاقتهم من غير المرجح أن تتغير حتى يحدث تغيير في القيادة على أي من الجانبين.

لماذا يُطرح هذا السؤال الآن؟

تشهد أفغانستان حالة من الاضطراب مرة أخرى بعد أن استعادت طالبان السيطرة على العاصمة يوم الأحد ، وأعلنت البلاد إمارة إسلامية مرة أخرى بعد أن تخلى الرئيس أشرف غني عن القصر الرئاسي وفر إلى طاجيكستان.

جاءت العملية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد الشهر الماضي بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاء خروجهم بعد ما يقرب من 20 عامًا من طرد الجيش الأمريكي نفس الفصيل من كابول.

أعرب بايدن عن تصميمه على عدم تسليم مسؤولية حفظ الأمن في أفغانستان إلى قائد خامس بعد انتهاء فترة ولايته في البيت الأبيض وثقته في الجيش الأفغاني، الذي استثمرت فيه الولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار على مدار عقدين من الزمن لإبقاء طالبان بعيداً عن السلطة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن:"حقيقة الأمر هي أننا رأينا أن تلك القوة لم تكن قادرة على الدفاع عن البلاد ... وقد حدث ذلك بسرعة أكبر مما توقعنا".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الوضع في مطار كابول "يستقر" صباح الثلاثاء، بعد أن صعد آلاف الأشخاص المذعورين إلى المدرج في محاولة للفرار من البلاد.