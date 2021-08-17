العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العثور على أشلاء بشرية لمواطنين أفغان عالقة في عجلات طائرة النقل العسكرية التي أقلعت من مطار كابول.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن القوات الأمريكية تفاجئت بوجود أشلاء بشرية عالقة في حجرة عجلات طائرة النقل العسكرية "سي-17"، التي أقلعت من مطار كابول.

وتدفقت خلال الأيام الماضية، صور مروعة تظهر الألآف من الأشخاص المذعورين وهم يحاولون الفرار من البلاد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحشد ضخم يتدافع لركوب طائرة نقل أمريكية في مطار كابول، فيما أظهر فيديو آخر عشرات الأشخاص يحيطون بطائرة أمريكية وهي بصدد الإقلاع على مدرج مطار كابول.

وأظهر ذات الفيديو تشبت عدة أشخاص بعجلات الطائرة أثناء إقلاعها فيما سقط شخصين على الأقل من الطائرة العملاقة.

ووفقا للتقارير المحلية، أشار السكان المحليون الذين كانوا موجودين في مطار كابول أنهم شاهدوا ثلاثة رجال يمسكون بعجلات الطائرة ويسقطون في وقت لاحق.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمس، بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".

وأضاف بايدن: “أعلم أنه سيتم انتقاد قراري لكنني لن أورّث هذا القرار للرئيس الأمريكي القادم".

وتابع: ارتكبت الإدارات الأمريكية السابقة أخطاء كثيرة على مدى عشرين عاما منذ وجود قواتنا على الأراضي الأفغانية".