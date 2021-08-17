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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمود محمد الطنملي الخامس مكرر أدبي بالثانوية العامة: حلمي تحقق أخيرا

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" فرحة و احتفال الطالب محمود محمد الخامس مكرر ادبي


قال "محمود محمد" انه كان يشاهد مؤتمر وزير التربيه و التعليم و عندما سمع اسمه لم يكن يصدق انه من الاوائل و فرح فرحة غير طبيعية مع والدته و والده و اخيه الاكبر .

 

ولفت "محمود" الى انه كان يذاكر من 3 الي 5 ساعات يوميا، و كان يأخذ دروسا في بعض المواد وليس كلها، و لكن المدرسين يحتاجون التدريب علي النظام الجديد و ان نظام البابل شيت افضل بكثير من التابلت لان التابلت غير عملي بالمرة.

 

وأكد والد "محمود"  ان ابنه اجتهد و تعب لمدة سنه كامله في ظل كورونا و هذا التفوق نتيجة تعبه و انه فخور به كل الفخر.

 

وأشار "محمود" الى ان والده و والدته عامل اساسي في نجاحه و تفوقه بدعمهما و مساعدتهما له طوال هذه الفتره.


واختتم "محمود" انه كان حلم حياته كلية "سياسة و اقتصاد" و هذا الحلم تحقق اخيرا، وانصح كل الطلاب المقبلين علي الثانويه العامه من المهم تحديد الهدف و السعي وراءه .

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