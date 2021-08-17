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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى زمزم: مشروعات حياة كريمة تمت فى بعض القرى بنسبة 70%

مصطفى زمزم
مصطفى زمزم

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه باستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن كل يوم هناك مشروعات تنموية فى القرى، وهناك تطور فى القري المستهدفة من قبل مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى.


ولفت إلى أن هناك مشروعات فى القرى تمت بنسبة 70%، وهذا أمر مميز للغاية، وكل ذلك يعود على المواطنين بالنفع.


وأشار إلى أن الجميع يشاهد ما يتم فى القري من مشروعات ومبادرات و فرصة العمل التي توفر للمواطنين، من قبل الدولة.


وأوضح أنه يتم اطلاق أكثر من 12 قافلة فى الأسبوع بالمحافظات، وجميعها من أجل المواطنين، وأن هناك توديهات حكومية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وأكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع قومي للارتقاء بحياة المواطنين.


وأكد أن مؤسسة صناع الخير، اطلقت بالأمس مراكب الرزق، ونقوم بتوزيع الأسماك على الفنادق، وذلك من أجل مساعدة الصيادين، و المبادرة تستهدف 5 ألاف صيد على مدار 3 سنوات، وكشف أن هذه المبادرة من أجل الحفاظ على الأسماك.
 

وفى نفس السياق قال  رئيس مجلس أمناء مؤسسة " صناع الخير " للتنمية ، على خلفية تسليم مراكب صيد لصغار الصيادين ببحيرة المنزلة ، إن الهدف من المبادرة الدعم بأكثر المناطق استهدافا لحرفة الصيد ، بالإضافة إلى تدريبهم على الأساليب الحديثة في الصيد ، وتوجيهم للمناطق الصحيحة الصالحة للحرفة ، من خلال التعاون مع المراك البحثية.

وأضاف مصطفى زمزم أن مبادرة " مراكب رزق " بدأت في محافظة قنا ، ثم قرية العزيزية باالدقهلية ، وصولا لـ أسوان الشهر القادم.

وأشار " زمزم" إلى أن المبادرة تستهدف تطوير حرفة الصيد ، من خلال توفير الأدوات الحديثة ، وثلاجات لحفظ الأسماك ، معقبا : " الصياد بيستلم المركب بدون أية مبالغ مالية ، ويتم تدريبهم وتأهليهم " .

وأوضح أن شروط المبادرة هي ابتعاد الصيادين عن الصيد الجائر ، وإفساد الثروة السمكية ، ومن ضمن الاشتراطات عدم بيع الأدوات ، أو المركب.

وأكمل أن وزارة التضامن الإجتماعي تسعى لدعم الحرف التراثية ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، في بعض القرى.

 

صناع الخير مصطفى زمزم السيسي المواجهة مؤسسة صناع الخير

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