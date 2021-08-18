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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين النحاس: استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما خلال شهر

البلازما
البلازما

قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على مشروع البلازما أن  هناك 6 مراكز فى 5 محافظات تعمل لـ استقبال المواطنين من أجل التبرع بـ البلازما، وأكدت أنه تم استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما خلال شهر.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مواعيد العمل من 8 صباحًا حتى العاشرة مساء، وأن هناك تعامل مميز مع المتبرعين.


ولفتت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا متوفرة في المراكز وذلك للحفاظ على المواطنين.

 

وأشارت إلى أن التبرع يكون من 18 عامًا حتى 60 عامًا، ويكون الشخص بصحة جيدة، ولم يجري عملية فى الفترة الأخيرة.


وأوضحت أن البلازما تتكون فى جسم الإنسان بعد التبرع بها بـ 24 ساعة، وأن التبرع بـ البلازما، لا تتسبب فى مشكلات صحية.

 


كما قالت قال الدكتورة مروة محسن، مدير الجودة بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما، إن وزارة الصحة أعلنت استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما خلال شهر.


وأضافت مدير الجودة بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما، أن البلازما تعالج الكثير من الأمراض، كما أنها عبارة عن مياه موجود بالدم.


ولفتت إلى أن وزارة الصحة تستقبل المواطنين بالمراكز الموجودة فى المحافظات من أجل الوصول لـ الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.


وأشارت إلى أن التبرع بـ البلازما، تكون أسهل بكثير من التبرع بالدم، ويستطيع المواطن التبرع بالبلازما كل 14 يومًا.


وكشفت أن البلازما تكون فى المواطن ذات الصحة الجيدة، ولا يعانى من أى أمراض، ولم يجري أى عملية فى آخر 4 أشهر أو عمل أشياء فى الأسنان خلال أشهر ماضية.


وأوضحت أن البلازما تستخدم فى صناعة أدوية القلب، و أدوية غير متوفرة فى السوق المحلي.
 

 

نيفين النحاس التبرع بـ البلازما البلازما وزارة الصحة الصحة

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