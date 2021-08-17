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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان المسائية بالسوق السياحي

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية مسائية أستدعى خلالها المسئولين لمتابعة معدلات بتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

 

وقاد اللواء أشرف عطية حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات علي خط التنظيم داخل السوق السياحي، وأيضاً أسواق الحارث والشواربي مع مصادرة أي بضائع تم وضعها بشكل مخالف لصالح دور الرعاية الإجتماعية ، موجهاً مسئولي الشركة المسئولة عن تطوير السوق السياحى القديم بتنفيذ كرفانات كنقاط ثابتة شرطية لتأمينه، مع تحقيق السيطرة الكاملة عليه بمنع دخول أى باعة جائلين بعد نقلهم للسويقات البديلة.

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وأمر أشرف عطية بطرح المساحات الفارغة كمحلات من خلال المزاد العلني، بجانب الإلتزام بتوحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات، علاوة مد الأجزاء الغير مغطاة بالمظلات الخشبية عند تقاطع شارع الحديثة للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق.

 

وشدد على بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن ولاسيما مع قرب إنطلاق الموسم السياحى الجديد على أن يكون هناك تنسيق مباشر بين مسئولي الشركة والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات لنهو الأعمال على أكمل وجه.

 

وخلال جولته الميدانية أستجاب محافظ أسوان لبعض المطالب والشكاوى الجماهيرية حيث وجه المسئولين لسرعة إيجاد حلول جذرية لها.

 

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه مدير أمن أسوان الجديد اللواء هشام سليم حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسئولية الأمن بالمحافظة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية من أجل بسط يد الأمن والأمان بمختلف ربوع محافظة أسوان .

 

وقد تناول اللقاء كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل إعادة ضبط الشارع الأسواني وخاصة في مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى الدولة من خلال تنظيم حملات مكبرة في المناطق التي تشهد هذه الظاهرة ، بجانب تنظيم حملات أخرى لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية ، بالإضافة إلى السيطرة على حركة سير عربات التوك توك داخل المدن وإلزامها بخطوط سير محددة في الشوارع والمناطق الداخلية ، وأيضاً بالنجوع والقرى .

 

كما تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، منظومة التشغيل التجريبى لمركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على منظومة العمل داخل هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر الأول على مستوى الصعيد لإحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " وذلك بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى العميد أحمد دنش مدير عام المركز. 

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IMG-20210817-WA0153
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