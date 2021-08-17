السعودية.. أمر ملكي بترقية 330 ضابطا بالحرس الوطني

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي بترقية 330 ضابطًا بوزارة الحرس الوطني، من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، ومن رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وتم تقليد وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الحارثي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة الفنية، والعقيد الركن خالد بن هديان البقمي برتبته الجديدة.

كما قلّد مساعدو وكلاء الوزارة بالقطاعين الشرقي والغربي، وقادة الوحدات، الضباط المترقين برتبهم الجديدة.

وهنأ القادة الضباط المترقين، متمنين لهم التوفيق، وفي الوقت ذاته نقلوا لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية.

من جهة أخرى، عبر الضباط عن سعادتهم بالثقة الملكية التي ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، موجهين الشكر والتقدير لخادم الحرمين.