عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أمر ملكي بترقية 330 ضابطا بالحرس الوطني

الضباط المترقون
الضباط المترقون

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي بترقية 330 ضابطًا بوزارة الحرس الوطني، من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، ومن رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، وتم تقليد وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الحارثي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة الفنية، والعقيد الركن خالد بن هديان البقمي برتبته الجديدة.

خادم الحرمين يبعث برسالة إلى أمير الكويت.. ما فحواها؟

العاهل الأردني يتلقى رسالة من خادم الحرمين.. ما فحواها؟

كما قلّد مساعدو وكلاء الوزارة بالقطاعين الشرقي والغربي، وقادة الوحدات، الضباط المترقين برتبهم الجديدة.

وهنأ القادة الضباط المترقين، متمنين لهم التوفيق، وفي الوقت ذاته نقلوا لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية.

من جهة أخرى، عبر الضباط عن سعادتهم بالثقة الملكية التي ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد، موجهين الشكر والتقدير لخادم الحرمين.

السعودية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترقية ترقية ضباط

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| أسباب التعادل مع طلائع الجيش.. الهاني سليمان يكشف حقيقة مفاوضات المارد الأحمر.. نبيل الحلفاوي: صراع الدوري كسباق الفروسية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد غرامة للرائحة الكريهة داخل السيارة

خطة النواب تضع روشتة للنهوض بالبورصة وتطوير سوق المال

أمريكا وبريطانيا تتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة السبع بشأن أفغانستان

خبير أسواق المال: 4 محاور لتطوير أداء سوق المال لدعم الاقتصاد الوطني

الأول علمي رياضة: مكنتش بذاكر 24 ساعة .. وهدخل هندسة بترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ