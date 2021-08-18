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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة : السيسي وفر العلاج بالمجان للمصريين| فيديو

السيسي
السيسي

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بإطلاق أكثر من مبادرة رئاسية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.   


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر كانت من أولى الدول التى تعانى من فيروس سي، ولكن بعد مبادرة 100 مليون صحة، تم القضاء على فيروس سي بمصر.


ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفر العلاج بالمجان للمصريين، وبعد ذلك اتجه لـ علاج المواطنين فى القارة، وهذا أمر غير مسبوق يؤكد حجم ومكانة مصر.


وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات الآن يتم من خلالها معرفة المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى مصر.


وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بإطلاق أكثر من مبادرة منها القضاء على قوائم الانتظار، و علاج السيدات، و الجميع شاف الإنجاز الكبير فى افتتاح مدينة الدواء، مبادرة التبرع بالبلازما.


وكشف أن جميع المبادرات هدفها صحة المواطنين، و القضاء على الأمراض.


 

أشرف عقبة السيسي 100 مليون صحة فيروس سي التبرع بالبلازما

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