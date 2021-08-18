نيسان نوت أورا نيسمو 2022 تظهر الى النور بطابع الفورمولا E

أعلنت نيسان، الكشف عن السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، المستوحاة من سيارة سباق Formula E الخاصة بالشركة .

وأوضحت نيسان ان السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك الطراز القياسي ، والذى يأتي ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يعمل كمولد وزوج من المحركات الكهربائية لقيادة العجلات، ينتج 134 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 رطل قدم 300 نيوتن متر .

وظهرت السيارة نيسان بالواجهة الأمامية بمقسم Nismo ، بعجلات من الألمنيوم قياس 17 بوصة ، وأغطية مرايا حمراء ، وتنانير جانبية حمراء ، وفتحة خلفية قوية تتضمن حزمة مميزة من المصد ومشتت الهواء.

اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، تشمل مقاعد دلو بأغطية مقاعد مصنوعة من مزيج من القماش والجلد الصناعي ، والتي تضم شعار نيسمو مطرز وخياطة متباينة باللونين الأحمر و الرمادي .

وتأتى السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، بثلاثة إعدادات لوضع القيادة ، بما في ذلك وضع Nismo الذي يوفر استجابة أفضل وتسريعًا محسنًا بينما تم ضبط الوضع العادي والوضع الاقتصادي خصيصًا لهذا الطراز ويوفران قيادة أكثر راحة .

ولم تعلن الشركة عن أسعار السيارة نيسان نوت أورا نيسمو موديل 2022 ، حتى الان .