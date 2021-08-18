بعد سيطرة طالبان.. بريطانيا تعتزم استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني

تعهدت بريطانيا، باستقبال 20 ألف أفغاني كلاجئين في المملكة المتحدة، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعتزم بريطانيا، استقبال 20 ألف أفغاني للإقامة بها في السنوات المقبلة، موضحة أنه في السنة الأولى سيكون هناك 5000 لاجئ مؤهلين للاستقرار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى 5000 مترجم فوري أفغاني وموظفين آخرين عملوا في البلاد.

وأضافت أن النساء والفتيات وغيرهم من المحتاجين سيحظون بالأولوية في موضوع اللجوء، كما سيكون الأشخاص الأكثر عرضة لخطر انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طالبان أيضًا محور خطة إعادة التوطين.

زيادة المساعدات

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أجرى اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وبحث معه الوضع في أفغانستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون يعتزم زيادة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن "جونسون والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل تفادي وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق، تعتزم بريطانيا زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان واللاجئين.

كما اتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا بشكل وثيق للسماح لأكبر عدد ممكن من الناس بمغادرة أفغانستان.