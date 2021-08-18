عاجل
نيفين النحاس: استقبال 1320 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما خلال شهر نواب البرلمان يروون ذكرياتهم مع الثانوية العامة.. النجاح ليس بالمجموع.. العوضي: جبت 70%.. ورئيس القوى العاملة: كنت أطمح بكليات القمة.. وجبت 60%.. ومحروس: طلاب كورونا الأكثر حظاً في التعليم الكويت تؤكد ضرورة الخروج الآمن للدبلوماسيين من أفغانستان سيد عبدالحفيظ: لعبنا 17 مباراة كل 48 ساعة وتعرضنا لظلم تحكيمي رصدنا 200 مليون دينار لتأمينها.. الدبيبة: الانتخابات الليبية هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ: لعبنا 17 مباراة كل 48 ساعة وتعرضنا لظلم تحكيمي

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التعادل السلبي أمام طلائع الجيش، أمس؛ نتيجة ‏غير مُرضية، لكن الأهلي لم يحصل على حقه في المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق خسر نقاطًا في مشوار الدوري كانت كفيلة أن تحسن من ‏الموقف الحالي.‏

 

وأضاف مدير الكرة: «الأهلي لم يحصل على حقه في مباراة طلائع الجيش، حكم الـ VAR محمود ‏بسيوني سبق أن احتسب ضد الأهلي ضربة جزاء غير صحيحة على الإطلاق، وأمس كان ‏يجب أن يستدعي الحكم إبراهيم نور الدين؛ للتأكد من رأسية ياسر إبراهيم، وتجاوزها خط ‏المرمى، ولكن هذا لم يحدث".

 

وتابع: "لا أسوق مبررات، ولكن لم نحصل على حقنا، والدوري بطولة ‏مهمة وغالية، نعانى من أمور غير منطقية، في 32 لقاء الـ VAR لم يفعل معنا سوى في ‏‎3‎‏ أو 4 ‏لقاءات على أقصى تقدير، نشعر بالأسف على التعادل، ونعتذر عن بعض المباريات ‏التي كانت في المتناول، وأخشى من المفاجآت في مواعيد مباريات كأس مصر».‏

 

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي تعرض لإجهاد شديد؛ بسبب تغيير الملاعب، وقام بعدد من ‏التنقلات غير الطبيعية. فالأربعاء الماضي كنا في الإسكندرية ثم السبت في القاهرة ثم اليوم ‏في السويس وبعدها في الإسكندرية لملاقاة المصري ثم الجونة.‏

 

وتساءل مدير الكرة: «عن أي تكافؤ فرص نتحدث؟ لعبنا 9 مباريات في رمضان ولم يحدث ‏تكافؤ فرص معنا. الأهلي خاض 17 مباراة كل 48 ساعة في البطولة رغم مشاركته في ‏إفريقيا». ‏

 

وواصل عبد الحفيظ كلامه: «تعرضنا لضغط شديد وكان علينا أن نلعب مباراة كل 48 ‏ساعة، ولا أحد يتحمل مثل هذا الضغط والتعديلات المباغتة لا تحتمل».‏

 

وأضاف أيضًا: «وارد أن تتفاجأ بتسكين مباراة الفريق في كأس مصر خلال التوقف الدولي، ‏لن نسمح بأن يكون هناك تعديلات تضر بالفريق ولن نقبل مثل هذا الضغط».‏

 

واختتم مدير الكرة تصريحاته: «نراجع حساباتنا بشكل مستمر. لا أريد أن ينسى أحد أن هذه ‏المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولتي إفريقيا والسوبر الإفريقي وثالث العالم في ‏مونديال الأندية، وعندما تواجد الفار كانت الأمور مضبوطة تمامًا. ننتظر مواعيد وجدول ‏احترافيين دون مفاجآت تربك الحسابات. أؤكد أنني لا ألوم إلا أنفسنا وأتحدى ليفربول أن يلعب ‏نصف مباريات الدوري كل ٤٨ ساعة».‏

سيد عبد الحفيظ طلائع الجيش محمود بسيوني إبراهيم نور الدين ياسر ابراهيم

ترشيحاتنا

خبير: إنتاج مصر من الثروة السمكية يقدر بـ2.4 مليون طن

سيد عبد الحفيظ لـ حكم مباراة الطلائع: اضحك علينا وارجع لـVAR

دعاء يوم عاشوراء .. 12 كلمة نبوية رردها قبل النوم تغفر ذنوبك

حكم تبييت النية في صيام يوم عاشوراء .. رأي جمهور الفقهاء

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالسويس

نواب البرلمان يروون ذكرياتهم مع الثانوية العامة.. النجاح ليس بالمجموع.. العوضي: جبت 70%.. ورئيس القوى العاملة: كنت أطمح بكليات القمة.. وجبت 60%.. ومحروس: طلاب كورونا الأكثر حظاً في التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ