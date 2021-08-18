رصدنا 200 مليون دينار لتأمينها.. الدبيبة: الانتخابات الليبية هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساعي مَن وصفهم بـ«الفاشلين»، الرامية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق «هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته».



جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات الليبية، بحضور أعضاء اللجنة، الذين استعرضوا جهودها الرامية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية.



وقال الدبيبة- وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية- إن الحكومة الليبية عملت على تسوية الإجراءات المعرقلة لتوظيف المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، وقامت بتخصيصها وإيداعها في حسابات المفوضية.

وأكد أن الحكومة عملت أكثر مما هو مطلوب منها في ملف الانتخابات، مشيرا إلى أنها خصصت أكتر من 200 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية الليبية؛ للمساهمة في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات.