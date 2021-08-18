الكويت تؤكد ضرورة الخروج الآمن للدبلوماسيين من أفغانستان

تلقى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، ناقشا خلاله آخر المستجدات في أفغانستان.

وجدد الناصر التأكيد على موقف الكويت الداعي لأهمية الخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين في أفغانستان إلى دولهم حقناً للدماء وحفاظاً على الأرواح.

من جانبه، أعرب وزر الخارجية الأمريكي عن تقديره وامتنانه لجهود دولة الكويت لتأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين والدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستمرة بعمليات الإجلاء من مطار كابول، وأنها تراقب تعهدات طالبان بهذا الشأن.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.

وقال بايدن في كلمة ألقاها بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".