واشنطن تحقق في العثور على أشلاء بشرية بطائرة عسكرية أقلعت من كابول

أعلن الجيش الأمريكي، التحقيق في حادث سقوط عدة أشخاص من طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 فوق مطار كابول، خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية، بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت القوات الجوية الأمريكية، إنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية، في تجويف عجلات طائرة عسكرة أقلعت من كابول، بعد فوضى؛ بسبب سيطرة حركة طالبان على المدينة.

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن الطائرة هبطت في مطار كابول، الأحد، حيث أحاط بها مئات المدنيين الأفغان، موضحا أنه في ضوء الوضع الأمني المتدهور بسرعة في المنطقة المحيطة بالطائرة "قرر طاقم الطائرة C-17 مغادرة المطار بأسرع وقت ممكن".

وانتشرت لقطات للطائرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاهد لأشخاص يسقطون من الطائرة عند إقلاعها.

وتداولت وسائل الإعلام على نطاق واسع، مشاهد الفوضى في مطار كابول، خلال عمليات الإجلاء المتسارعة، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستمرة بعمليات الإجلاء من مطار كابول، وأنها تراقب تعهدات طالبان بهذا الشأن.