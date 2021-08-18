حريق ضخم بمحطة كهرباء في بيروت .. فيديو

اندلع حريق ضخم ، مساء الثلاثاء، في إحدى محطات الكهرباء الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وتمكن فوج إطفاء بيروت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة قصقص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة اندلاع حريق ضخم بمحطة كهرباء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الدفاع المدني في بيروت إن "رجال الإطفاء يعملون حالياً على تبريد المكان منعاً لتجدد النيران".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الحريق كان خارجيا، لكن المخاوف كانت في احتمال امتداد النيران إلى براميل زيت أنزلت حديثاً الى المحطة لاستخدامها في تغيير الترانسات.

كل السلامة لاهالي طريق الجديدة وارض جلول وقصقص بعد حريق محول الكهرباء. الكهرباء المقطوعة اصلا. ايامنا في لبنان سوداء. الله يلعن اللي كان سبب كل اللي عايشينو!. pic.twitter.com/0UomJaPlMm — Salman Andary (@salmanonline) August 17, 2021

وبحسب الوكالة، فإن الحريق الذي تمت السيطرة عليه لم يسفر عن أعطال كبيرة.

كما أدى الحادث إلى حالة من الهلع في صفوف المواطنين والأحياء المجاورة في بيروت، حيث أكد شهود عيان سماع دوي انفجار قوي في أرجاء المنطقة.

يأتي ذلك بينما تشهد معظم مدن لبنان انقطاعا في التيار الكهربائي، لأسباب عدة بينها إطفاء المولدات لمحركاتها، على خلفية نفاد المازوت.