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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ كاش مايوه.. رشا مهدي تستمتع بالعطلة الصيفية

رشا مهدي
رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورًا لها، في أثناء قضاء الإجازة الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت "رشا مهدي" بإطلالة، خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت كاش مايوه بألوان مبهجة ونظارة شمس، واعتمدت على المكياج الناعم الذي أبرز جمالها، ونالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من  رشا مهدى ،  أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين،وغيرهم.


وشاركت رشا مهدي في حكاية ورقة ضغط، ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب، الذي عُرض مؤخراً  على قناة الحياة.


حكاية ورقة ضغط بطولة رشا مهدي وفتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ساندي، ورامي وحيد، وهي سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة سينرجي.


مسلسل ورا كل باب، يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني، وكل حكاية تعرض على مدار 5 حلقات بأبطال مختلفين.

الفنانة رشا مهدي تستمتع بعطلتها الصيفية علي شاطئ البحر كاش مايوه أعمال رشا مهدي مسلسل ورا كل باب

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