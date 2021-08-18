ميركاتو ناري.. الزمالك يتحرك لحسم صفقتين سوبر

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن هناك حالة من التكتم لأول مرة تحدث داخل القلعة البيضاء.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك سيتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر ولاعب خط وسط رقم 8 بدلا من فرجاني ساسي إلى جانب عودة مصطفي فتحي ولكن الحديث عن ضم لاعبين آخرين هو اجتهاد من وكلاء اللاعبين".

وأضاف: "حسين لبيب، رئيس الزمالك "معلم" وناجح في إدارة القلعة البيضاء ويحافظ على حقوق النادي، بالإضافة إلى إدارته لملف الصفقات والتجديد للاعبين".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء سيراميكا، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق، اليوم، بالسويس، بعد التدريب؛ استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وفاز الزمالك على فريق وادي دجلة بهدف دون رد، سجله مروان حمدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري، أمس الثلاثاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد دجلة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير.

مباريات الزمالك القادمة

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.