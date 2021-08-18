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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول أول طائرة تنقل مغادرين من أفغانستان إلى ألمانيا

وصول أول طائرة تنقل
وصول أول طائرة تنقل مغادرين من أفغانستان إلى ألمانيا

قالت شركة طيران لوفتهانزا إن أولى طائراتها التي تنقل أشخاصا يتم إجلاؤهم من أفغانستان هبطت في فرانكفورت، صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها نحو 130 شخصا.

ونقلت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه340، الركاب الذين كانت تنقلهم رحلات تابعة للجيش الألماني من العاصمة الأفغانية كابول إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.

وفي إطار جهود الإجلاء بالتنسيق مع الحكومة الألمانية ستقلع رحلات خاصة من طشقند والدوحة وغيرهما من البلدان المجاورة في غضون الأيام المقبلة لنقل المزيد من الأفراد من أفغانستان.

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البيت الأبيض يعلن إجلاء نحو 3200 أمريكي من أفغانستان

إجلاء للمواطنين الألمان

وتسعى ألمانيا، التي كانت تملك ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان بعد الولايات المتحدة، لنقل الآلاف جوا من المواطنين الألمان من أصول أفغانية والناشطين والمحامين المدافعين عن الحقوق ومن عملوا مع القوات الأجنبية.

وقامت القوات الأمريكية بتأمين مطار كابول لنقل الدبلوماسيين والمدنيين بعد الصور المأساوية للحشود التي تحاول الفرار عبر المطار في أعقاب سقوط العاصمة الأفغانية في يد حركة طالبان.

وصول طائرة طيران لوفتهانزا أفغانستان كابول

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