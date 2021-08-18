البيت الأبيض يعلن إجلاء نحو 3200 أمريكي من أفغانستان

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الامريكي أجلى نحو 3200 من الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة وأسرهم من أفغانستان حتى الآن، موضحا أنه تم إجلاء نحو 1100 أمريكي أمس الثلاثاء.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض "والآن بعد أن استقرينا على وتيرة.. نتوقع أن تزداد هذه الأرقام"، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة مستمرة بعمليات الإجلاء من مطار كابول، وأنها تراقب تعهدات طالبان بهذا الشأن.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قال إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستوفر ممرا آمنا للمدنيين للوصول إلى المطار في أفغانستان.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك حوالي 15 ألف أمريكي لا يزالون موجودون في أفغانستان.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.

وقال بايدن في كلمة ألقاها بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".