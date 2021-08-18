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أخبار البلد

القوى العاملة: بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة  الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والتي تستمر  10 أيام  من السبت المقبل وحتي 30 أغسطس الجاري من الساعة من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 2 ظهرا، يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوي العاملة ، شارع أسيوط – سوهاج.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP  ومنتجع الهيلتون بالأقصر.  

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويشترط في المتقدم :الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط  ، وحسن المظهر ، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والأوراق المطلوبة للتقديم : صورتين من بطاقة الرقم القومي ، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية)، وبرنت تأميني ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية) ، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور ، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم.

ولفت إلي أن مميزات التدريب: شهادة معتمدة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون بالأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل نقدي يومي قدره  40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الاربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا ، وتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشار إلي أن التدريب يشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأوضح أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبي لها وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت ، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وزير القوى العاملة محمد سعفان لدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج مركز التدريب المهني بحي الكوثر الطهي والمطبخ التحضير والمشروبات الاستقبال خدمة الغرف والمغسلة الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة طارق الفقى محافظ سوهاج الدورة الثانية للفندقة الشاملة

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