محافظ القليوبية يتابع تطعيم الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة بلقاح كورونا

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم بمتابعة تطعيم الموظفين والعاملين بديوان عام المحافظة وذلك عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة، والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.

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وتابع المحافظ انتظام سير العمل وأكد على ضرورة توفير مقاعد للموظفين والعاملين تيسيرا عليهم وتخفيفا للتزاحم، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة تلقي المواطنين لقاح كورونا.

وأصدر الهجان تعليماته ببدء تطعيم الموظفين والعاملين بجميع مجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات والمصانع بتطعيم جميع العاملين خلال الأسابيع القليلة القادمة و التي ستشهد المرور من جانب فرق مديرية الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر ، لتقديم كافة الخدمات ، والتيسير على المواطنين حيث تمت إضافة مراكز صحية أخرى لتلقي اللقاح بها، والتي شملت 12 مركزا ،مؤكدا ان عدد من تلقي لقاح كورونا بالمحافظة قد بلغ حتى الآن نحو 150 ألف مواطن ومواطنة.



من ناحية أخرى تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم عددا من المشروعات في القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ووفد من المصريين بالخارج.

وتابعت وزير الهجرة ومرافقوها مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة بقرية الأحراز حيث تفقدت مشروعات المياه والصرف الصحي والوحدة الصحية والبيطرية ومركز الشباب وعدد من مدارس القرية.

وأكدت وزيرة الهجرة على دعم المشروع القومي "حياة كريمة" وخطط التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت ان الزيارة تأتى على هامش انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 400 مشارك، و33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم بهدف إطلاع وفد المصريين في الخارج على آخر ما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة التنمية بالبلاد ومنها مشروع تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بالإضافة إلى إطلاعهم على أبرز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات والاستماع إلى اقتراحاتهم والاستفادة من خبراتهم.