وزيرة الدولة للهجرة تتفقد مشروع حياة كريمة بـ شبين القناطر

تفقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم عددا من المشروعات في القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ووفد من المصريين بالخارج.



وتابعت وزير الهجرة ومرافقوها مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة بقرية الأحراز حيث تفقدت مشروعات المياه والصرف الصحي والوحده الصحية والبيطرية ومركز الشباب وعدد من مدارس القرية.



وأكدت وزيرة الهجرة على دعم المشروع القومي "حياة كريمة" وخطط التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واضافت ان الزيارة تأتى على هامش انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 400 مشارك، و33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم بهدف إطلاع وفد المصريين فى الخارج على آخر ما تم انجازه حتى الآن في مسيرة التنمية بالبلاد ومنها مشروع تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة بالإضافة إلى إطلاعهم على أبرز المشروعات القومية التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات والاستماع إلى اقتراحاتهم والاستفادة من خبراتهم.

من جانبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري مشروع قومي كبير سيحدث تغييرا جوهريا وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، الذي تشهده جميع القطاعات.



واضاف الهجان أن نصيب محافظة القليوبية من مشروع حياة كريمة هو جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر والبالغ عددها 36 قرية و148 عزبة ، لافتا الى أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.



من ناحية اخري اعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، تخصيص 8 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظة بلقاح كورونا المستجد، بالإضافة إلى 14 مركزا مجهزا من قبل، ليصل الإجمالي إلى 22 بالإضافة إلى 10 مراكز طبية لتطعيم المسافرين.



وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المراكز الجديدة مركز صحة الأسرة بعثمان ومركز صحة الأسرة بنوبار ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة، ومركز صحة الأسرة بطحانوب ومركز صحة الأسرة بالخصوص، ووحدة طب الأسرة بسرياقوس مركز صحة الأسرة بقليوب البلد ووحدة صحة الأسرة بورورة.



وأكد وكيل وزارة الصحة، تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



واضاف الدكتور خالد عبد الغني استمرار عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة القليوبية والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، من عمر 18عاما فأكثر.



وأشار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إلى أن تلك الفرق تبذل قصارى جهدها لتطعيم المواطنين، حيث شملت التطعيمات اليوم العاملين بمجلس مدينه كفر شكر، والكنائس، والمنشآت الصناعية بمدينة طوخ والنادي الرياضي ببنها والمركز الجديد لتلقي اللقاح بالوحدة الصحية بورورة وغيرها، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، وتيسيرا عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.



وشدد وكيل صحة القليوبية على أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا، بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.