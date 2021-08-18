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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثالثة بالثانوية العامة: مثلي الأعلى زويل.. وأتمنى الالتحاق بطب بشري مخ وأعصاب

ايه محمد
ايه محمد

قالت الطالبة آية محمد، الحاصلة على المركز الثالث على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، إنه لا فرق بالنسبة لها بين أن يكون الامتحان ورقي أو على التابلت، منوهة بأنها كانت تشغل تركيزها كاملا على المذاكرة فقط، لافتة إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الطب البشرى قسم مخ وأعصاب، ولكنها سوف تتخذ القرار السليم أثناء الدراسة.

 

وأضافت الثالث على الثانوية العامة، عبر مكالمتها الهاتفية ىفى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن مثلها الأعلى العالم الراحل أحمد زويل، وأنها سوف تلتحق بكلية الطب البشري لتكون مثل والدها الدكتور  محمد علي سليمان، استشاري الحميات بمستشفى حميات كفر الشيخ.

 

وأشارت  الثالث على الثانوية العامة، إلى أن والدها يعتبر أحد الأطباء المتميزين والمشاهير في كفر الشيخ، وشقيقها عبد الرحمن، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ.

 

وأكدت أنها كانت تذاكر يومياً بمعدل 10 ساعات وكانت تصل في بعض الأوقات إلى 16 ساعة في اليوم، وأنها كانت تنتوي تأجيل الامتحانات هذا العام إلا أن والدتها أقنعتها بالعدول عن هذا القرار.

 

وأوضحت  الثالث على الثانوية العامة، أنها تريد النظام الجديد للامتحانات لأنه يقيس فهم الطالب وقدراته ويعتمد على الفهم وليس الحفظ، مؤكدة أنها كانت تفضل الدراسة الالكترونية لتوفير الوقت والاستفادة أكبر قدر ممكن من المعلومات.

 

 

الثالث على الثانوية العامة الحميات المخ والاعصاب جامعة كفر الشيخ امتحانات الثانوية العامة

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