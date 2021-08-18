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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب جامعة الأقصر يحصلون على مراكز متقدمة بملتقى الأسر الطلابية

صدى البلد

هنأ الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، طالبين بالجامعة حصلا على مراكز متقدمة في فعاليات ملتقى الأسر الطلابية للجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بعنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية- برنامج إعداد القادة العام الأول»، في الفترة من ٩-١٣ أغسطس الجاري.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطالبة هناء طه ابراهيم، حصلت على جائزة الطالب المثالي، وكذلك المركز الأول في تنس الطاولة، وحصل الطالب لؤي محمود حسين، على المركز الثاني في مسابقة كرة القدم، وكذلك حصل على شهادة تقدير لمشاركته في فيلم تسجيلي عن المعهد، كما حصل الطالبان أحمد يوسف سعيد، وجهاد عبدالرحمن الأمير، على شهادات تقدير لمشاركتهما في فعاليات الملتقى.

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وأشاد الدكتور محمد محجوب، بمستوى أداء الطلاب في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم الاستثمار الأمثل.

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