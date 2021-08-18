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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميا.. انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية 30 سبتمبر المقبل

الخيول العربية
الخيول العربية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه من المقرر بدء فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 25 يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر 2021، وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس على طريق (القاهرة / بلبيس) الصحراوي .

 

وأشار  إلى أن المهرجان سيقام على مدار يومين ويُشارك فيه أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب، ويتم منح الفائزين جوائز متميزة تتمثل في كؤوس تفوق ودروع تميز ومجسمات الإمتياز مطبوع عليها شعار المحافظة.

 

ومن جانبه فقد عقد سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة اجتماعات تنسيقية مع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس والمحاسب أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام وممثلين عن أصحاب مزارع الخيول بالمحافظة وذلك لمناقشة الإجراءات النهائية والخطوات التنفيذية بالتنسيق بين الجهات المشاركة لإقامة المهرجان وظهوره بالشكل اللائق لإستقبال الضيوف والوفود المشاركة بالمهرجان.

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أوضح السكرتير العام أنه يتم سنوياً تنظيم مهرجاني الخيول العربية والهجن ليمثلا توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والهجن لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي في إطار إحتفالاتها بالعيد القومي، مشيراً إلى مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ وكذلك إستضافة مهرجان الهجن بأرض صحراء بلبيس لإستقبال الهجن ذات الأصول العربية لتتباري وتتنافس في المهرجان.

 

شدد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة الاستعداد الجيد لإقامة مهرجان الخيول العربية الأصيلة والذي يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

الشرقية السياحة صحة مهرجان مدينة بلبيس ديوان الصحة

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