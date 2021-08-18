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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 9649 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9649 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9610 أشخاص.

ضبط 9632 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

تحرير 1532 محضراً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات ومخالفات غلق بالجيزة

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 810 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 245 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1500 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وتواصل وزارة الداخلية الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

الداخلية ارتداء الكمامات غلق المحلات التجارية اخبار الحوادث تداول الارجيلة

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