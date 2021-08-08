تحرير 1532 محضراً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات ومخالفات غلق بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 548 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ، وتحرير 984 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 548 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة و تحرير 984 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستكمال إجراءات حماية المواطنين من فيروس كورونا على مدار الشهر المنقضي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء للحد من انتشار "كوفيد-19".

ونجحت الأجهزة المعنية في تحصيل 17 مليونًا و551 ألف جنيه جراء التصالح في امتناع المواطنين من ارتداء الكمامات.

وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية فى مجال الحد من انتشار كورونا عن ضبط (28047) قضية تموينية متنوعة، وغلق (26774) محلًا مخالفًا لقرار الغلق، كما تم ضبط (7737) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (53256) أرجيلة، وضبط (352664) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (351037) بقيمة 17 مليونًا و551 ألفا و850 جنيهًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1627) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.