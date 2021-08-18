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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

صدى البلد

قرح الفم في بثور صغيرة تظهر في بطانه الفم أو اللثه.. ولا تمتد إلي الشفتين، قد تكون مؤلمة للغاية إلا أنها غير معدية 
وفي الغالب تختفي خلال فترة من أسبوع إلي أسبوعين.. وهناك أسباب عديدة لهذه القرح

* أولها وأشهرها: إصابة طفيفه للفم أثناء القيام باجراء في الأسنان.. أو لدغ احدي الخدين بالخطأ.
*استخدام بعض الأنواع من معجون الأسنان وغسول الفم.. الحساسية تجاه بعض الاطعمة خاصه القهوة والشيكولاته والمكسرات 
*مرضي حساسيه الجلوتين او  كأحدي الاثار الجانبيه بعض الادويه 
*اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها مرض كرون وسيليات والتهاب القولون التقرحي 
بعض الفيروسات مثل الهربس.
الأمراض المناعية، حيث يهاجم جهاز المناعة الخلايا السليمة في الفم 
مرض بهجت .. وهو مرض نادر  يتميز بوجود التهاب في انحاء الجسم 
مرض الايدز 
اتباع نظام غذائي يفتقر الي وجود  فيتامين ب و الزنك و الفوليك اسيد

يجب عليك أن تنتبه لهذه القرح وتستشير الطبيب اذا كان حجم القرح كبير او اذا امتدت لتشمل الشفاة..
او لو كانت القرح متكررة او مستمرة او اذا صاحبها ارتفاع بدرجه الحرارة.

اليكم بعض الارشادات التي من شأنها تقليل فرص حدوث هذه القرح 
تجنب الاطعمة التي قد تسبب تهيج بالفم مثل التوابل و الطعام الحار و الفواكه الحمضيه 
اتباع نظام غذائي متوازن يضمن حصول الجسم علي ما يحتاجه  من الفيتامنات و المعادن 
العنايه بالفم و نظافته.

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