فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

فى الفترة الأخيرة اختلط على كثير من الامهات الفوارق ما بين شقاوة الطفل الطبيعية واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مما جعلهم يعتقدون بان شقاوة الاطفال ماهى الا اضطراب نمائى.

ولكى نميز ما بين الشقاوة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لابد من تضيح تعريفه، ويعرف ADHD بانه نمط ثابت من عدم الاهتمام وفرط الحركة والنشاط المفرط بشكل اكثر تكرار وشدة مما يلاحظ عادة فى الافراد بالمقارنة مع اقرنهم من نفس اعمارهم.

وطبقا للجمعية الامريكية للطب النفسى فان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يأخذ ثلاث اشكال:

1) يغلب عليه الشرود (نقص الانتباه).

2) يغلب عليه فرط الحركة والاندفاعية .

3) النوع المركب الذى يجمع بين الشرود الذهنى وفرط الحركة والاندفاعية.

والغالبية العظمة من الاطفال يعانون من النوع المركب.

الاسباب المفسرة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

1) الخلل العصبى

حيث تشير الدراسات الى ان الخلل العصبى يلعب دور فى الاصابة بهذا الاضطراب، حيث تم فحص الاختلافات التشريحية واختلالات كيميا المخ عن كثب، حيث يعتقد ان هذا الاضطراب يرتبط بضعف فى الفص الجبهى، بينما يعتقد ان سلوك فرط الحركة يتعلق بتشوهات فى المخيخ.

2) العوامل الوراثية

حيث هناك ادلة قوية تشير الى نسبة كبيرة من السلوك المفرط ترجع الى العوامل الوراثية، حيث هناك شخص مصاب من بين كل 3 اشخاص مصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه لديه اقارب مصابون بهذا الاضطراب، بالاضافة الى انهم وجدوا صلة قوية بين اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فى التوائم المتطابقة اكثر مما فى التوائم المتآخية.

3) العوامل البيئية

هناك العديد من الظروف التى تحدث قبل الولادة وتساهم بالاصابة بهذا الاضطراب كتدخين الام، ادمان الكحول والمخدرات، نقص الوزن عند الولادة او الولادة المبكرة.

ويتساءل الكثير من اولياء الامور ما اذا كان اطفالهم مصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه، ام ان هذه السلوكيات مجرد سمات لمرحلة الطفولة التى تتميز بالشقاوة والعند والنشاط الحركى؟

وللاجابة عن هذا السؤال لابد من تقييم طبى وزيارة الاخصائى النفسى لعمل التقييمات والمقاييس اللازمة، ولتحديد ما اذا كان الطفل شقى ومتحرك ام يعانى من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه نوضح لاولياء الامور الخصائص السلوكية للاطفال المصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه:

اولا فيما يخص نقص الانتباه

• يبدو الطفل كأنه غير مستمع

• يسهل تشتت انتباه الطفل

• يتميز بكثرة النسيان

• يرتكب اخطاء بدون تبرير

• يفقد اشياؤه دائما

• يجد صعوبة فى تركيز انتباه لمدة طويلة

• يتجنب المهام التى تطلب تركز عالى

• يفشل فى اتمام المهام

ثانيا فرط الحركة

• يتململ سريعا

• عدم مقدرته على البقاء جالسا

• لايهدأ

• التحدث بشكل مفرط فى تدافع الكلمات والجمل

• يصعب مشاركته بهدوء فى الانشطة الترفيهية

• كثير التنقل

• الحركة المفرطة الغير هادفة

ثالثا الاندفاعية

• يجد صعوبة فى انتظار الدور

• يقاطع الاخرين دائما

• يجيب عن الاسئلة قبل اكتمالها

وغالبا ما ينتج عن هذا الاضطراب مشكلات مدرسية واسرية، ولخفض هذه المشكلات نقترح الاتى:

• ان يصاحب الطالب قدوة جيدة لتقليدها لمحاولة الضبط الذاتى لسلوكيات الاندفاعية.

• تدريبه على المراقبة الذاتية

• السماح بوقت اضافى لاكمال المهام

• تقليل كيمة الواجبات المنزلية

• تقسيم المهام الطويلة الى اجزاء اصغير يمكن اكمالها

• مساعدة الطفل فى وضع اهداف قصيرة المدى

• عدم اعطاء الطفل اكثر من نشاط واحد فى وقت واحد

• ان تكون المكافأة فورية

• وضع قواعد للسلوك

• استخدام التوبيخ الحكيم لسوء السلوك دون نقد او تجريح

• السماح للطفل بالتوقف بعض المرات اثناء المهمة

• تذكير الطفل عند سرعته المصاحبة بالاهمال

• توفير فترات راحة قصيرة موزعة اثناء المهام

• تجاهل السلوكيات المزعجة البسيطة

• تشجيعه على التعاون مع اقرانه

• وضع الطفل فى مهمات خاصة يستطيع انجازها اما زملاؤه حتى يلاحظون الطالب فى صورة ايجابية

• التأكد من فهم الطفل لارشادات المهمة الجديدة المطلوب انجازها

• التحدث بطريقة غير تهديدية عند غضب الطفل

واخيرا فان اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الاضطرابات النمائية التى يمكن التعامل معها والتخفيف من اعراضها ومساعدة الطفل على الضبط الذاتى لرفع ثقته بنفسه ومواجهة تنمر الاطفال الذين يسببون له الازعاج والانتقاد، كذلك لابد من تعاون المدرسة مع المنزل لجميع الاطفال وذلك لتعزيز نجاحهم فى الدراسة الاكاديمية والتفوق على هذا الاضطراب المزعج.