دراسة: الحوامل المصابات بفيروس كورونا عرضة للولادة المبكرة بنسبة 60%

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر فيروس كورونا للحوامل من قبل باحثون من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، ان إصابة النساء بعدوى فيروس كورونا COVID-19 أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر الولادة المبكرة.

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للنساء الحوامل



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن النساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهم بالفيروس كانوا أكثر عرضة لولادة أطفالهن قبل 37 أسبوعًا من موعد ولادتهم الطبيعي، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأشار الباحثون ، إلى أن بعض النساء خضعن لولادة مبكرة جدًا، حيث يولد الطفل بعد أقل من 32 أسبوعًا من الحمل بعد إصابتهم بـ فيروس كورونا؛ حيث ان أسباب الولادات المبكرة التي يسببها الفيروس غير معروفة، وهو الأمر الذي يحدث على ضرورة تطعيم الحوامل باللقاحات.





وجمع الباحثون، بيانات من أكثر من 240 ألف ولادة من يوليو 2020 إلى يناير 2021، وتم اختبار ما يقرب من 9000 امرأة بالفيروس في مرحلة ما أثناء الحمل ، بينما شكلت البقية مجموعة تحكم.، وذلك بعد التعديل حسب العرق والعمر وعوامل أخرى ، وجد فريق البحث أن النساء المصابات بعدوى فيروس كورونا COVID-19 كانوا أكثر عرضة للولادة المبكرة.



وأوضح الباحثون، انه مقابل كل ولادة مبكرة جدًا من قبل امرأة لم تصاب بـ فيروس كورونا مطلقًا ، تم العثور على 1.6 من بين أولئك الذين أصيبوا بالفيروس ، أو زيادة خطر الإصابة بنسبة 60 في المائة.



ووجد الباحثون أيضًا ان 1.4 ولادة مبكرة من (32 إلى 37 أسبوعًا) بين النساء من مجموعة النساء المصابات بعدوى فيروس كورونا Covid لكل واحدة في المجموعة الضابطة أو زيادة بنسبة 40 بالمائة، كانت النساء الآسيويات (240 في المائة أكثر عرضة للولادة المبكرة) النساء الهنديات والأمريكيات (170 في المائة أكثر عرضة للولادة المبكرة) .

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة للنساء الحوامل



ويمكن أن يكون للولادة المبكرة العديد من الآثار السلبية على الطفل على المدى القصير والطويل، وغالبًا ما لا يكون لدى الأطفال المولودين قبل الأوان أعضاء غير مكتملة النمو ، وقد يعانون من مشاكل في التنفس أو القلب أو الدماغ نتيجة لذلك.



وأضاف الباحثون، إلى ان الولادة المبكرة يمكن ان تعرض الطفل إلى الولادة بجهاز مناعة أضعف، مما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة في سن مبكرة، وفي وقت لاحق من حياتهم ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالشلل الدماغي والربو وحالات أخرى، ويمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من مشاكل معرفية على المدى الطويل يمكن أن تؤثر على قدرتهم على التعلم.



ويحث الباحثون النساء الحوامل على التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 لمنع الولادة المبكرة؛ حيث أعطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مؤخرًا نفس الإرشادات، ونصحت النساء الحوامل بالتطعيم الأسبوع الماضي.