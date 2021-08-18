3000 أفغاني على متن طائرة أسترالية هربا من طالبان

سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وسرعان ما وصلت الحركة للحكم،دب الرعب في قلوب المواطنين الافغان و بدأ الكل يبحث عن طوق نجاة من عناصر تلك الحركة المعروف عنها دمويتها و تشددها.



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن استراليا أرسلت أول طائرة لإجلاء مواطنين أفغان من حاملي التأشيرة الاسترالية للهروب من حكم طالبان.

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لـ3000 مواطن أفغاني في طائرة روسية بمطار بالإمارات منهم مواطنين أفغان و دبلوماسيين استراليين و موظفين حكوميين كبار كانوا في الحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان.



تمكنت الطائرة من نقل 3000 مواطن من افغانستان لأستراليا، و معظمهم لا يرغب في العودة مرة آخرى لوطنه إلا في حالة القضاء على طالبان.



جدير بالذكر أن الحكومة الأسترالية أكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لكل المهاجرين الغير شرعيين الذين يرغبون دخول استراليا بدون تأشيره و ستعيدهم للأراضي الأفغانية.

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