عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3000 أفغاني على متن طائرة أسترالية هربا من طالبان

3000 أفغاني على متن
3000 أفغاني على متن طائرة استرالية هربا من طالبان

سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وسرعان ما وصلت الحركة للحكم،دب الرعب في قلوب المواطنين الافغان و بدأ الكل يبحث عن طوق نجاة من عناصر تلك الحركة المعروف عنها دمويتها و تشددها. 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن استراليا أرسلت أول طائرة لإجلاء مواطنين أفغان من حاملي التأشيرة الاسترالية  للهروب من حكم طالبان.

txt

بعد استيلاء طالبان على السلطة.. قلق مشروع لدى نساء أفغانستان من عودة الماضي

txt

بعد سيطرة طالبان..أفغان يتسلقون جدار المطار أملا في الهروب|فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لـ3000 مواطن أفغاني في طائرة روسية بمطار بالإمارات  منهم مواطنين أفغان و دبلوماسيين استراليين و موظفين حكوميين كبار كانوا في الحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان. 


تمكنت الطائرة من نقل 3000 مواطن من افغانستان لأستراليا، و معظمهم لا يرغب في العودة مرة آخرى لوطنه إلا في حالة القضاء على طالبان. 


جدير بالذكر أن الحكومة الأسترالية أكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لكل المهاجرين الغير شرعيين الذين يرغبون دخول استراليا بدون تأشيره و ستعيدهم للأراضي الأفغانية.

 

 

 

564
564
w
w
حركة طالبان طالبان أفغانستان الرعب الأفغان هروب

ترشيحاتنا

الهروب الكبير |حذاء محافظ البنك المركزي شاهد عيان على مأساة مطار كابول

حميد أحداد يشارك في مران الزمالك

اكتشف القصر الملكي بالأردن .. ماذا يحوى من الداخل ؟

قرابة 22 مليون جرعة.. الصحة تعلن تفاصيل شحنات الكوفاكس

الونش وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

رسميا.. نادي يوفنتوس يتعاقد مع مانويل لوكاتيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

عودة شريف الأبرز.. بشري سارة لـ الأهلي قبل مواجهة المصري

السيطرة على حريق فى شقه سكنيه بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ما حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وهل خضع للعزل الإجباري ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ