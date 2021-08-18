كريم يعمل على توحيد لون البشرة ومحاربة التصبغات.. تفاصيل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن مواصفات البشرة الصحية هو نضارة الوجه حتى بعد غسله بالماء، إضافة إلى كونه خالي من العيوب.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "حياتك صحتك" المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يجعل تلك الخطوات سهلة جدا، موضحة أنه يعتبر كريم مضاد للأكسدة ومرطب ومغذي وبه العديد من الفيتامينات.

وأِشارت خبيرة تجميل إلى أن كريم بينكي يساعد بدوره على ترطيب البشرة خاصة أن أهم مكوناته خلاصة الشاي الأخضر ، خلاصة التوت البرى ، الساليسين .

ونوهت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أن فصل الصيف والرطوبة يؤثران بدورهما على نضارة البشرة ويتسببان التأكسد، لافتة إلى أن "كريم بينكي" يقي من علامات التقدم في السن والتجاعيد.

وأكدت خبيرة تجميل أن كريم بينكى أثبت نجاحا كبيرا فى نضارة وتفتيح البشرة، بالإضافة لمحاربة التجاعيد ومادة الكولاجين، وتوحيد لون البشرة ومحاربة التصبغات.