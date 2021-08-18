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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة في بيلا بـ كفر الشيخ| صور

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة والإنارة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، نجاح الأجهزة التنفيذية بمركز بيلا، من تنفيذ عدد من حملات النظافة، شملت بعض القرى والشوارع داخل الوحدات المحلية القروية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين.

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وقام قسم النظافة العامة بالمدينة، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، بتنفيذ حملة نظافة موسعة لرفع المخلفات والتراكمات بشوارع مدينة بيلا، شملت شوارع وأحياء المدينة، بجانب تفريغ صناديق القمامة ونقلها عبر سيارات الحملة الميكانيكة إلي المقلب العمومي بالمدينة، بالإضافة إلي تمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة منها شارع مساكن السلام والشارع المقابل لمدرسة السيد الشيخ للغات بالمدينة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي بتلك الشوارع.

كما واصلت الوحدات المحلية القروية ببيلا، تكثيف جهودها في أعمال صيانة أعمدة الكهرباء، ورفع الإشغالات والتعديات على الارصفة الطرق، وذلك تسهيلًا لحركة السيارات والمارة، فضلًا عن استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة ورفع الأتربة وتسوية الشوارع والميادين والطرق بمختلف قرى المركز بصفة يومية ودورية للقضاء على كافة تجمعات القمامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمركز.

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كفر الشيخ كورونا الكهرباء توصيل الغاز الطبيعي محافظ كفر الشيخ

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