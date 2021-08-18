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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية 82 المنصور فى كفر الشيخ يستغيثون لزرع 3 أعمدة كهرباء

صدى البلد

ناشد المواطن محمد ثروت الشناوي علي نعيم ، والمقيم قرية 82 المنصور التابعة الى الوحدة المحلية لقرية الابعادية في مركز الحامول محافظة كفر الشيخ ، في استغاثة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على زرع 3 أعمدة كهرباء جهد منخفض فى الشارع المار داخل الكتلة السكنية لقرية 82 المنصور.

ويقول فى رسالته : نعاني من ضعف الكهرباء الذى يؤدى الى انقطاع الكهرباء لعده مرات ، خاصة و نحن في فصل الصيف ولا نجد نقطة مياه باردة للشرب أو مروحة نحتمى بهوائها من لهيب الجو الحارق وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف: نطمع من السادة المسئولين الموافقة علي  زرع 3 أعمدة جهد منخفض في الشارع المار داخل الكتلة السكنية لقرية 82 المنصور  خاصا وان الشارع عرضة 6 متر مار من بداية القرية لنهايتها ويحتاج الى زرع 3 أعمدة كهرباء جهد منخفض نظرا لبعد التوصيلات الى المنازل مما قد يتسبب سقوط تلك التوصيلات على المارة.

وأشار: “المشكلة اننا مش عارفين ندخل كهرباء في الشارع بسبب أحد السكان ويدعى حلمي السيد إبراهيم أبو سمرة، قام بوضع طوب وأغلق الشارع وصدر له قرار إزالة رقم 632 وبعد ما تمت الإزالة الموطن رجع قفل الشارع تاني بوضع طوب ابيض وضم الشارع لمنزله وتوجهنا للوحدة المحلية بالابعاديه لكن دون جدوى”. 

وطالب المسؤولين بمحافظة كفر الشيخ بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالهم وتوصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01011549764
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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قطاع الكهرباء محافظة كفر الشيخ مركز الحامول انقطاع الكهرباء توصيل الكهرباء ضعف الكهرباء شكاوي بين الناس الكتلة السكنية ارتفاع درجة الحرارة

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