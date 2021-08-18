أهالي قرية 82 المنصور فى كفر الشيخ يستغيثون لزرع 3 أعمدة كهرباء

ناشد المواطن محمد ثروت الشناوي علي نعيم ، والمقيم قرية 82 المنصور التابعة الى الوحدة المحلية لقرية الابعادية في مركز الحامول محافظة كفر الشيخ ، في استغاثة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على زرع 3 أعمدة كهرباء جهد منخفض فى الشارع المار داخل الكتلة السكنية لقرية 82 المنصور.



ويقول فى رسالته : نعاني من ضعف الكهرباء الذى يؤدى الى انقطاع الكهرباء لعده مرات ، خاصة و نحن في فصل الصيف ولا نجد نقطة مياه باردة للشرب أو مروحة نحتمى بهوائها من لهيب الجو الحارق وارتفاع درجة الحرارة.



وأضاف: نطمع من السادة المسئولين الموافقة علي زرع 3 أعمدة جهد منخفض في الشارع المار داخل الكتلة السكنية لقرية 82 المنصور خاصا وان الشارع عرضة 6 متر مار من بداية القرية لنهايتها ويحتاج الى زرع 3 أعمدة كهرباء جهد منخفض نظرا لبعد التوصيلات الى المنازل مما قد يتسبب سقوط تلك التوصيلات على المارة.

وأشار: “المشكلة اننا مش عارفين ندخل كهرباء في الشارع بسبب أحد السكان ويدعى حلمي السيد إبراهيم أبو سمرة، قام بوضع طوب وأغلق الشارع وصدر له قرار إزالة رقم 632 وبعد ما تمت الإزالة الموطن رجع قفل الشارع تاني بوضع طوب ابيض وضم الشارع لمنزله وتوجهنا للوحدة المحلية بالابعاديه لكن دون جدوى”.



وطالب المسؤولين بمحافظة كفر الشيخ بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالهم وتوصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.

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