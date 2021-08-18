عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف شطب اسم «العزبي» من نقابة الصيادلة

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العزبي، والتي يطالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرا قضائيا، أوصت فيه برفض الدعوى رقم 24213 لسنة 74 قضائية المقامة من أحمد العزبي، لإيقاف شطب اسمه من سجلات الصيادلة.

txt

نيابة النقض توصي بعدم قبول طعن العزبي وآخرين فى احتكار الدواء الكبرى

txt

رئيس مجلس الدولة ينشئ دوائر بـ محكمة القضاء الإداري

وأوضح التقرير المطالب بوقف شطب اسم العزبي أنه تبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، أنه قد استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها في من يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر، و التي حددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية، والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب.

واختتم التقرير بصحة قرار الجهة الإدارية المتضمن شطب اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة متفقا مع صحيح حكم الواقع والقانون.

محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى العزبي وزارة الصحة

موضوعات متعلقة

تأجيل نظر دعويين بعدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات

12 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات بشأن منازعات الحيازة

الإدارية العليا: تخلف الخصوم عن حضور الجلسات يعرضهم للغرامة

محاكمة زياد العليمي وآخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

ترشيحاتنا

تفاصيل انتقال أحمد ياسر ريان إلى ألتاي سبورت التركي

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الطب والأسنان لن تقلا عن الـ90% والصيدلة تتخطى 88%

كورونا عادت أشد.. إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

3 خطوات تنقذك من الموت.. كيف تنجو من سيارة عندما تغرق فى المياه

الصحة: خروج لقاح فاكسيرا سينوفاك خلال أيام.. وموقع كورونا سيتاح لتسجيل المسافرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

بتكليف من الرئيس.. رئيس المخابرات في زيارة لتل أبيب ورام الله

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

فيديو

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

المزيد

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ