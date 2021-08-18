تأجيل دعوى وقف شطب اسم «العزبي» من نقابة الصيادلة

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العزبي، والتي يطالب فيها بوقف قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من شطب اسمه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرا قضائيا، أوصت فيه برفض الدعوى رقم 24213 لسنة 74 قضائية المقامة من أحمد العزبي، لإيقاف شطب اسمه من سجلات الصيادلة.

وأوضح التقرير المطالب بوقف شطب اسم العزبي أنه تبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، أنه قد استهل مشروع القانون المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها في من يسمح له في مزاولة مهنة الصيدلة بجمهورية مصر، و التي حددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية، والضمانات التي تكفل القيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب.

واختتم التقرير بصحة قرار الجهة الإدارية المتضمن شطب اسم المدعي من سجلات وزارة الصحة متفقا مع صحيح حكم الواقع والقانون.