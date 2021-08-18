هل يمكن منح لقاح كورونا للأطفال الأقل من 12عاما؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور يحى مكى ، المتخصص فى علم الفيروسات، إن متحور دلتا أصبح أكثر خطورة وشراسة و تأقلمت هذه النسخة بتغيرات واحماض أمينية مما يعمل على التصاق الفيروس بخلايا الفم والأنف وتدخل نسخة واحدة فتتكاثر لألف مليار نسخة وتمر عبر خلايا الرئة وتدخل منها إلى الدم .



وأوضح " مكى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن سرعة انتشار تحورات سلالة دلتا تكمن خطورتها فى عدم تلقيح عدد كبير من دول العالم حتى الآن وخاصة اوروبا ، والهند ، وأمريكا اللاتينية ، ما يعمل على بقاء خطورة الفيروس والتهديد بظهور موجة رابعة من الفيروس .

وأشار إلى أن الأطفال أقل من 12 عام لا يتلقون لقاح كورونا ويستبدل ذلك بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى دائما خاصة ان الدراسات العلمية كشفت عن إمكانية تلقيح الأطفال فيما فوق 12 سنة فقط ، لافتة إلى أن الصين من الممكن أن تعلن قريبا عن إمكانية اعطاء لقاح كورونا للأطفال أقل من 12 عام وذلك لتقوية مناعتهم والحد من انتقال العدوى اليهم .



وتابع أن فيروس كورونا يتسبب فى نقص التنفس ويمر الفيروس عبر القلب ويسبب التهابات تنفسية حادة وخطورة بالغة ويسبب الوفاة للأطفال ، لافتا إلى أن التلقيح بلقاح كورونا يقلل من حدة الاصابة نوعا ما عند الشخص المصاب مع تقليل سرعة انتشار الفيروس .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قالت إنه يتم خلال عملية التبرع بالبلازما عمل تحاليل طبية بالمجان للاطمئنان على صحة المتبرع.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم عمل تحاليل طبية لمتبرع البلازما مجانا، وبعد التبرع نقوم بمتابعة حالته الصحية، موضحة أنه يتم عمل تحاليل الزهري والايدز وفيروسات A، B،C كما يتم تحليل البروتين في الدم كل 4 شهور.