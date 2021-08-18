خاص.. تكتيك إسماعيلاوي لمنع رحيل إيهاب جلال إلى بيراميدز.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع أن هناك جلسة حاسمة ستجمع مسئولى نادى الإسماعيلى مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من أجل حسم مصيره داخل قلعة الدراويش .



وعلم صدى البلد أن الإسماعيلى استقر على توفير كل مطالب إيهاب جلال خلال الفترة المقبلة من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل لتدريب بيراميدز وعلى رأسها التعاقد مع الصفقات التى يريدها وبقاء القوام الرئيسي للفريق.



ويحظى إيهاب جلال بحالة من الإقتناع التام فى الشارع الإسماعيلاوى بعد النتائج المميزة التى حققها الفريق منذ توليه المسئولية الفنية .

وشهدت الأيام الماضية دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال للظفر بخدماته وتولى تدريب الفريق خلفا لليونانى تاكيس جونيس الذى تقرر رحيله بنهاية الموسم الكروى الجارى .





ونجح مسئولو النادي الإسماعيلي فى تنفيذ أول طلب لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل البقاء وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة .



واستطاع الإسماعيلي الإبقاء على الثنائى محمد الهاشم وأرى بابل وتجديد التعاقد معهم بشكل رسمي وقطع الطريق على انتقالهم إلى الاتحاد السكندري .



ويحاول الإسماعيلي تنفيذ كل مطالب إيهاب جلال المدير الفنى، للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق والتعاقد مع صفقات جيدة ، لتكوين فريق قوى يكون قادرا على المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الكروى الجديد .



وعلى جانب أخر ، أعرب حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن حزنه بعد خسارة الفريق أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة ال31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد ابراهيم: ”أغلقنا صفحة هذا الموسم وبدأنا في التركيز مع اللاعبين التي من المقرر استمرارهم معنا خلال الموسم الجديد”.