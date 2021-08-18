تنسيق الجامعات 2021 .. جامعة القاهرة تستعد لمراحل التنسيق الأسبوع القادم

تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة بعد أيام قليلة ، طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقى أمس النتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحد الادنى للمرحلة الاولى بالنسبة للشعبة العلمية والشعبة الادبية .

أعلنت جامعة القاهرة عن الاستعداد الكامل لمراحل التنسيق الثلاث ، كما قامت بتجهيز المعامل الخاصة بالتنسيق الالكترونى بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

كما قامت جامعة القاهرة بتجهيز المعامل بالشكل المميز ، لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي حديثا مزودا بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازا، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازا.



يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي علوم توقعات تنسيق الجامعات 2021 وسط أجواء من القلق التي تسيطر بسبب انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.



وقال الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات إن كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد عن 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .

وأضاف "خالد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هذا العام لن تقل أو تزيد بنسبة كبيرة عن الأعداد التي استقبلتها كليات الطب البشري على مدار الأعوام الماضية.



بينما أعلنت وزيارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ، موضحة أن الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954.



16 ألف طالب يستهدفون كليات الطب والصيدلة والأسنان



وقال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن شعبة علمي علوم وصل عدد الطلاب الذين حصلوا بها على أكثر من 90 % 16 الف طالب والذين يستهدفون كليات الطب والصيدلة والاسنان.



بينما أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية قد تصل إلى 3 آلاف طالب بينما كليات الصيدلة تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب.



وبمقارنة الاعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%.