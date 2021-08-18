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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري يبتعد.. حزن في تدريب الأهلي بعد التعادل مع طلائع الجيش

صدى البلد

سادت حالة من الحزن  داخل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب التعادل مع طلائع الجيش سلبياً وإقتراب ضياع لقب بطولة الدوري.

وشهد المران الأول المقام  بالتتش حالة من الصمت الشديد حيث عقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبيه شرح فيها بعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة مباراة أمس.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وطالبت إدارة الأهلي بحكام أجانب لمباريات الأهلي فى بطولتي السوبر المصري وبطولة كأس مصر بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريق الكرة بالأهلي في الموسم الجاري.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم :" نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا في السوبر وكأس مصر".

وأضاف النادي الأهلي : "لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد".

وجاء نص بيان النادي الأهلي كما يلي:

النادي الأهلي يحرص دائمًا على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية «الفجة» والمتكررة، وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الڤيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية:-

أولًا: التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ٢٠١٩ -٢٠٢٠، والسوبر الإفريقي ٢٠١٩ -٢٠٢٠، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم.

لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي
ثانيًا: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.

ثالثًا: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة اخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

النادي الأهلي سيتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول
رابعًا: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

 

النادي الأهلي بطولة الدوري بيتسو موسيماني المصري البورسعيدي السوبر المصري

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