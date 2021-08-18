رابع أدبى مكرر: كنت آخر من يعلم.. ولقيت بابا بيعيط

قالت ديليسيا أنيس رزق، رابع أدبى مكرر، إن وقت إعلان وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل كنت فى امتحان قدرات لكلية الإعلام، وهو ما جعلنى أعرف الخبر بعد الجميع.

وأضافت "ديليسيا"، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن والدتها اتصلت بوالدها لتخبره بترتيبها على الجمهورية وشاهدت والدها يبكى من شدة الفرحة.

وفى سياق متصل، قالت فريدة مؤمن إبراهيم، الأولى على الشعبة الأدبية، إنها كانت تركز فى المذاكرة على كتب الوزارة وبعض الكتب الخارجية، لافتة إلى أن النظام الجديد يعتمد على أكبر قدر من المعلومات الموجودة فى المصادر المختلفة.

وأضافت فريدة مؤمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أنها تابعت قناة مصر التعليمية ومدرستنا ومنصة البث المباشر.

وأشارت إلى أنها تقسم يومها المذاكرة أكثر من مادة لكسر الملل ومنع التراخي، لافتة إلى أن شخصية الأوائل هذا العام اختلفت لأن الموضوع كان يعتمد على الفهم وليس الحفظ.