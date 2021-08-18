رئيس جامعة السويس يستقبل مدير الصحة لتنسيق البدء في تطعيمات كورونا

استقبل دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بمكتبه اليوم الأربعاء ، الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بمقر الجامعة بمدينة السلام ١ بحى فيصل بحضور دكتور آسر البنا مدير الطب الوقائي بالمديرية وذلك بهدف التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق ببدء خطة التطعيم لكافة منسوبي الجامعة بلقاح كوفيد١٩ قبيل العام الجامعي الجديد .

صرح دكتور السيد الشرقاوي بأن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم العاملين في القطاع التعليمي ، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في المدارس والجامعات بالكامل قبل بدء العام الجديد لمواجهة هذه الجائحة .

وقد أشار "الشرقاوي" الى تأكيد دولة رئيس الوزراء على ضرورة متابعة رئيس الجامعة لعملية التطعيم ، وتوفير وزارة الصحة للقاحات اللازمة . وكذلك المتابعة الحثيثة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لملف التطعيمات لكافة أعضاء المجتمع الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة .

كما أضاف "الشرقاوي" أنه الاجتماع قد تطرق لمناقشة أليات تنفيذ التسجيل للتأمين الصحي الشامل للعاملين بالجامعة ، حيث أوضح ان أكثر مننسبة ٨٥ % من العاملين بالجامعة قد تم تسجيلهم في المنظومة وجاري استكمال الباقي خلال أيام قليلة بإذن الله ، كما تم الاتفاق بين الجانبين على مشاركة أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالجامعة للعمل في منظومة التأمين الصحي .

ومن جانبه فقد صرح وكيل وزارة الصحة أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان ، وأن هناك خطة محكمة لتوفير اللقاحات لكافة المصريين بسهولة ويسر وفق آليات منظمة للوصول إلى أفضل نتائج .