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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة السويس يستقبل مدير الصحة لتنسيق البدء في تطعيمات كورونا

صدى البلد

استقبل دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بمكتبه اليوم الأربعاء ، الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بمقر الجامعة بمدينة السلام ١ بحى فيصل بحضور دكتور  آسر البنا مدير الطب الوقائي بالمديرية وذلك بهدف التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق ببدء خطة التطعيم لكافة منسوبي الجامعة بلقاح كوفيد١٩ قبيل العام الجامعي الجديد .

صرح دكتور  السيد الشرقاوي بأن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لتعليمات  رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم العاملين في القطاع التعليمي ، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في المدارس والجامعات بالكامل قبل بدء العام الجديد لمواجهة هذه الجائحة .

 وقد أشار "الشرقاوي" الى تأكيد دولة رئيس الوزراء على ضرورة متابعة رئيس الجامعة لعملية التطعيم ، وتوفير وزارة الصحة للقاحات اللازمة . وكذلك المتابعة الحثيثة من الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لملف التطعيمات لكافة أعضاء المجتمع الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة .

كما أضاف "الشرقاوي" أنه الاجتماع  قد تطرق لمناقشة أليات تنفيذ  التسجيل للتأمين الصحي الشامل للعاملين بالجامعة ، حيث أوضح  ان أكثر مننسبة ٨٥ % من العاملين بالجامعة قد تم تسجيلهم في المنظومة وجاري استكمال الباقي خلال أيام قليلة بإذن الله ، كما تم الاتفاق بين الجانبين على مشاركة أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالجامعة للعمل في منظومة التأمين الصحي .

ومن جانبه فقد صرح وكيل وزارة الصحة أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان ، وأن هناك خطة محكمة لتوفير اللقاحات لكافة المصريين بسهولة ويسر وفق آليات منظمة للوصول إلى أفضل نتائج .

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