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مؤلف كتاب "اكتفيت": "معاملة الناس ليك مثل معاملتك لروحك"

الكاتب علي موسى
الكاتب علي موسى

أكد الكاتب علي موسى، مؤلف كتاب " اكتفيت"، ضرورة وضع حدود صحية بين ما هو مقبول مجتمعيًا، وما هو غير مقبول، لافتًا إلى أن هناك طاقة للإنسان، وتعدي هذه الأمور يؤدي إلى كثير من الأذى النفسي، معقبًا "عايزين نفرض قواعد من الاحترام المتبادل بين الناس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن كثيرا من المواطنين يذوب في احتياجات ومشاكل من حوله، وينكر احتياجاته ويكبتها، وبعد الوصول إلى مرحلة الكبت، ويطالب باحتياجاته نجد من حوله يرفضون هذا الأمر لأنهم لم يعتادوا على هذا الأمر.

ولفت مؤلف كتاب "اكتفيت" إلى أن: "معاملة الناس ليك زي معاملتك لروحك، ما تلومش حد على أنه مقصر معاك، أنت اللي مقصر في حق نفسك".

 

وأكد أن هناك ضرورة لرسم حدود في العلاقات مع الآخرين،  معقبًا: "في ناس هتتقمص في الأول، والوضع هياخد بعض الوقت، لكن هترتاح نفسيًا".

وتابع ، أن كتاب "اكتفيت" يتحدث عن مشاكل النفس مثل التردد أو الخجل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الكتاب يتحدث عن المشاكل، ويطرح بعض الحلول.

وأشار إلى أن هذ الكتاب عبارة عن خطوة، وينير الطرق إلى تصحيح الأخطاء، معقبًا: "مفيش كتاب هيخليك سعيد بنسبة 100%، ولكنه خطوة أولى نحو التغيير، والتغيير هياخد بعض الوقت".


 

 

اكتفيت كتاب اكتفيت الأذى النفسي صدى البلد البيه والهانم

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