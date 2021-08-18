عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي موسى يكشف سبب عدم كتابة مقدمة لكتاب "اكتفيت"

اكتفيت
اكتفيت

قال الكاتب علي موسى، مؤلف كتاب "اكتفيت"، إنه لم يكتب مقدمة لكتابه "اكتفيت"، لأن الكثير من الناس لا يهتمون بقراءة المقدمة، خاصة وأنها في كثير من الأحيان تحتوي على حشو، لافتًا إلى أن فكرة عدم إعداد مقدمة للكتاب كانت في الأساس فكرة نجلته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»  أن كتاب "اكتفيت" واقعي ويشبه الكثير من الناس، وسيكون بداية لرسم العلاقات في المستقبل بالنسبة للكثير.

ولفت إلى أنه تحدث في الكتاب على الحرية، خاصة وأن الكثير من الناس يعيش حياته، لكي يرضي الكثير من الناس سواء الأهل أو المدراء، معقبًا: "ماسكين العصا من المنتصف، ودا بيخلينا نيجي على روحنا، ويؤدي إلى تحملنا الكثير من الضغط، بنفضل نجري وراء رضا الناس، ومفيش حد بيرضى في الآخر".

 

وكشف أن الكثير من الناس يظلمون أنفسهم من أجل إرضاء الأخرين، معقبًا: "أنت عدو نفسك، أكتر حد هتظلمه وهيظلمك هو نفسك، انت بتقصر في حق نفسك، ومش بتشتكي، وأحيانًا سكوتك يكون حق مكتسب".

وتابع: "ما يقوم به الشخص من أعمال ليست من الواجبات، مع مرور الوقت هذه الأمور تصبح واجبات، صحيح انت راجل، لكن أنت في الآخر بني آدم، ولديك مشاعر، وكبت هذه المشاعر يعني وجود تشوه وإهمال الاحتياجات الأساسية لنفسك".

وأضاف أن فكرة كتاب "اكتفيت" تتمحور حول الاكتفاء من الكثير من الأشياء سواء في التقصير في حق النفس، أو في حق من يسيء إليه، مشددًا على ضرورة فهم ما يحدث حولك، لأن عدم فهم هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل الشخص كثيرًا.
 

اكتفيت علي موسى البيه والهانم الاهل صدى البلد

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف فضل صيام يوم عاشوراء

غياب رمضان صبحي وإكرامي وعودة السعيد .. قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

ما حكم المجاهر بالمعصية؟.. "الأزهر" يجيب

الإنتاج الحربي يتقدم بهدفين.. الحكم يطرد مهاجم غزل المحلة وإنذارين للجهاز الفني

خاصة بالأمن والحرس الوطني.. قرارات عاجلة للرئيس التونسي

برلمانية تطالب بوقف إصدار تراخيص المعاهد النظرية غير المطلوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

مش ناقصة هبد.. أحمد العوضي يسخر من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز

آخر تطورات الحالة الصحية لتوفيق عكاشة بعد نقله لمستشفى العلمين

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالقطن

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ