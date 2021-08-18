علي موسى يكشف سبب عدم كتابة مقدمة لكتاب "اكتفيت"

قال الكاتب علي موسى، مؤلف كتاب "اكتفيت"، إنه لم يكتب مقدمة لكتابه "اكتفيت"، لأن الكثير من الناس لا يهتمون بقراءة المقدمة، خاصة وأنها في كثير من الأحيان تحتوي على حشو، لافتًا إلى أن فكرة عدم إعداد مقدمة للكتاب كانت في الأساس فكرة نجلته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن كتاب "اكتفيت" واقعي ويشبه الكثير من الناس، وسيكون بداية لرسم العلاقات في المستقبل بالنسبة للكثير.

ولفت إلى أنه تحدث في الكتاب على الحرية، خاصة وأن الكثير من الناس يعيش حياته، لكي يرضي الكثير من الناس سواء الأهل أو المدراء، معقبًا: "ماسكين العصا من المنتصف، ودا بيخلينا نيجي على روحنا، ويؤدي إلى تحملنا الكثير من الضغط، بنفضل نجري وراء رضا الناس، ومفيش حد بيرضى في الآخر".

وكشف أن الكثير من الناس يظلمون أنفسهم من أجل إرضاء الأخرين، معقبًا: "أنت عدو نفسك، أكتر حد هتظلمه وهيظلمك هو نفسك، انت بتقصر في حق نفسك، ومش بتشتكي، وأحيانًا سكوتك يكون حق مكتسب".

وتابع: "ما يقوم به الشخص من أعمال ليست من الواجبات، مع مرور الوقت هذه الأمور تصبح واجبات، صحيح انت راجل، لكن أنت في الآخر بني آدم، ولديك مشاعر، وكبت هذه المشاعر يعني وجود تشوه وإهمال الاحتياجات الأساسية لنفسك".



وأضاف أن فكرة كتاب "اكتفيت" تتمحور حول الاكتفاء من الكثير من الأشياء سواء في التقصير في حق النفس، أو في حق من يسيء إليه، مشددًا على ضرورة فهم ما يحدث حولك، لأن عدم فهم هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل الشخص كثيرًا.

