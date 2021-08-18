برلمانية تطالب بوقف إصدار تراخيص المعاهد النظرية غير المطلوبة

أيدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، مؤكدة أن القرار لن يضر بمصلحة هذه المعاهد وكذا لن يضر بمصلحة الطالب.
وطالبت السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة النظر إلى متطلبات سوق العمل الحالي وما يحتاجه من تخصصات بدلا من التركيز على التخصصات القديمة التي أصبحت أكثر من المطلوب، ما يخلق حالة من البطالة بين الشباب، كما طالبت بضرورة إنشاء معاهد جديدة للتخصصات الحديثة المطلوبة حاليا والتي تعتمد على التكنولوجيا.
واقترحت النائبة أن يتم وقف إصدار تراخيص المعاهد النظرية هي الأخرى نظرا لكثرتها وكثرة خرجيها مقارنة بحاجة سوق العمل، على أن يتم الاعتماد على التخصصات الحديثة، مطالبة خريجي المعاهد الهندسية الحاليين بتطوير مهاراتهم لتتواكب مع سوق العمل.
وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم مؤخرا بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بشأن المعاهد الهندسية، أشار فيه إلى أن أعداد الخريجين أكثر بكثير من الاحتياج الفعلي لسوق العمل وهو ما ينتج عنه بطالة واضحة، وقال في كلمته بمجلس النواب "لا تصدروا بطالة للمجتمع".
وأرسل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ردا على أسئلة النائب إيهاب منصور بصدور قرار بإيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.