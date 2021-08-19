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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات تويوتا أفانزا موديل 2021 في السعودية

تويوتا أفانزا ستاندرد
تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021

قدمت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية سيارة الجيل الجديد من فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات الـ SUV أفانزا موديل 2021 في السعودية .

وحققت السيارة تويوتا أفانزا رواج وانتشار علي قدر كبير جدا بين محبي و عشاق السيارات و خصوصاً جمهور الشركة اليابانية التي يتواجدون في كل دول العالم وخصوصاً في المملكة العربية السعودية.

المواصفات الفنية لسيارة تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021 

 

تأتي أفانزا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي بقوة 103 حصان و عزم أقصى للدوران 134 نيوتن / متر، و تحتوي على ناقل أوتوماتيكي ذو 5 سرعات.

بالإضافة إلي، أن السيارة تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 13.5 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

التصميم الداخلي لسيارة تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021

 

تأتي السيارة من الداخل بتصميم أنيق للمقصورة الأمامية و تأتي بنوافذ أمامية و خلفية كهربائية و مزيل الضباب للنافذة الخلفية و مشغل أقراص CD، و إم بي 3، و راديو.

مكيف يدوي التحكم بفتحات تهوية رائعة و توزيع الهواء بشكل ممتاز داخل السيارة وعدد 6 سماعات لتوزيع الصوت بشكل جيد داخل السيارة مع إمكانية الدخول للسيارة بدون المفتاح كما جاءت بمصابيح أمامية هالوجين.

 

التصميم الخارجي لسيارة تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021

جاءت السيارة من الخارج بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة و مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومرايا جانبية كهربائية، وسبويلر خلفى، وكمبيوتر رحلات و مثبت سرعة، و مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية ، و زجاج كهربائي للنوافذ .

 

أطوال و قياسات تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021

 

يبلغ طول سيارة تويوتا أفانزا ستاندرد 4.14 متر و يبلغ عرضها 1.6 متر ، و تأتي بأرتفاع 1.7 متر و جاءت سعة حمولة الشنطة الخلفية 128 لتر.

 

ويبلغ سعر سيارة تويوتا أفانزا ستاندرد موديل 2021 في المملكة العربية السعودية 60.000 ألف ريال تقريباً .

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