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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا .. ظهور نيللى كريم في نيويورك خلال شهر العسل برفقة زوجها ...لقاء الخميسي توجه رسالة دعم لعبد المنصف بعد تعرضه للسخرية

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

احمد عز عبر انستجرام : ما فاتك لم يخلق لك

نشر الفنان احمد عز صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و تالق احمد عز باطلالة كاجوال  انيقة ، و علق علي الصورة قائلا : ما فاتك لم يخلق لك و ما خلق لك لم يفوتك .

شاهد.. ظهور نيللى كريم في نيويورك خلال شهر العسل برفقة زوجها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة  نيللى كريم برفقة زوجها  لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور من شهر العسل في نيويورك .

ظهر هشام عاشور وهو يرتدي خوذة برفقة زوجتة في نيويورك، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.

 

ربنا يقدرني وأكمل المشوار.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد ابنتها جنى

تحتفل الكاتبة “إنجي علاء، وزوجها الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاد ابنتهما الكبري “جني الشريف”.

حيث شاركت إنجي متابعيها بصور عائلية  تجمعهم معا علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر”، و علقت قائلة:” كل سنة وانتي طيبة يا أحلى جنى  وربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي واشوفك احسن بنت في الدنيا انتي وأخواتك وربنا يقدرني وأكمل المشوار Happiest Birthday my girl .

لقاء الخميسي توجه رسالة دعم لزوجها بعد تعرضه للسخرية

رفضت الفنانة لقاء الخميسي  السخرية من زوجها محمد عبدالمنصف عقب فوز الزمالك على حساب وادي دجلة، أمس، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ووجهت لقاء الخميسي رسالة دعم لزوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة :بتعلم منك يا قلبي الادب و الامانة و المثابرة و العزم و القوة و الارادة .

 

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