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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أحمد بلال من 19 عاما.. كريم بامبو يخطف الأنظار بسوبر هاتريك

كريم بامبو
كريم بامبو

نجح كريم بامبو نجم الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلي فى خطف الأنظار بعد تسجيله سوبر هاتريك، والذي يعتبر الأول منذ تسجيل أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق سوبر هاتريك فى شباك المقاولون العرب فى عام 2002، وخالد بيبو في الزمالك في 2001.

اكتسح فريق البنك الأهلي منافسه مصر المقاصة بخمس أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

افتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق صلاح عاشور من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق كريم بامبو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

 

وتمكن البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 22 عن طريق كريم بامبو بعد توغل أكثر من رائع ويسددها بقوة من زاوية صعبة لتسكن الشباك.

واستطاع البنك الاهلي من أحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 57 عن طريق أحمد علي من ركلة جزاء.

ونجح البنك الأهلي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 60 عن طريق كريم بامبو بعدما انفرد بمرمي مصر المقاصة وحيدا ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور .

وجاء هدف البنك الأهلي الخامس فى الدقيقة 75 عن طريق كريم بامبو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء

وقلص باسم مرسي التهديف فى الدقيقة 87 من ركلة جزاء لصالح مصر المقاصة .

وواصل باسم مرسي تألقه ويحرز الهدف الثالث لمصر المقاصة فى الدقيقة 90 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 32 محتلا المركز الخامس عشر ، بينما تجمد مصر المقاصة فى المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

كريم بامبو الزمالك أحمد بلال سوبر هاتريك الدوري

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